İYİ Partili Ali Kıdık, kubbeyi cami zannetti

İYİ Parti İBB Meclis üyeliğinden istifa ederek milletvekilliği aday adaylığına başvuran Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı'na cami yapıldığını iddia etti.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Kıdık, "Zihniyetin, niyetinin anlaşıldığı yapılar yükselmeye başlamış. Atatürk Havalimanını tarihten silmek isteyenler tam karşısında 100 metre mesafede cami olmasına rağmen Millet İttifakı kazanırsa Atatürk Havalimanını açtırmamak için cami inşaatını da yapmaya başlamışlar. Akıllarınca cami yıkılıyor diye kıyamet koparacaklar. Flyinn alışveriş merkezinin yanında cami var beyler. Bu kadar aklımızla oynamaya çalışmayın beyler" ifadelerini kullandı.



'EN AZINDAN YALAN SÖYLEME'

Kıdık'ın cami olduğunu iddia ettiği yapının, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesi alanının kuzey ve güney yerleşke alanında atölye, sergi salonları, lokanta, çarşı, aşevi gibi yapıların olduğu alanın giriş kapısı olduğu ortaya çıktı. Kıdık'ın paylaştığı görüntülerin ardından Millet Bahçesi Projesi'nin söz konusu alanında cami projesinin de olmadığı ortaya çıkarken vatandaşlar Kıdık'a "Her gördüğü kubbeyi cami zannetmek" diyerek alaya aldı.



Vatandaşların tepkilerinden bazıları şu şekilde:

*Burak Doğan: Cami dediği yer Millet Bahçesi'nde yer alan sergi, atölye, ve çarşının olacağı bölgenin giriş kapısı. Her gördüğü kubbeyi cami zannetmek

*Mehmet Akif Aşıkkutlu: Herşeyelog, @alikdk Bilmediğin konularda konuşmayı âdet edindin. Seni rahatsız eden yapı kubbeli giriş takıdır. Mevcut yapı dizini içerisindeki kütüphane, sergi salonları, lokanta ve çarşıya giriş bu tak içinden yapılıyor. Bilmiyorsan sus, beceremiyorsan en azından yalan söyleme.