Muharrem İnce, CHP içerisindeki trolleri yöneten o grubun ismini açıkladı

Bu isimleri açıklamamıştı. Açıklamama konusundaki ısrarını da sürdürmüştü. Dün katıldığı bir televşizyon progrmaında kendisine yine CHP içindeki bir grubun hedef aldığını, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik saldırıların olduğunu açıklamıştı. Bu grubu da ETO olarak tanımladı. Nihayetinde Muharrem İnce kendisi ilk ağızdan açıklamadığı için çok net bir ifade kullanmak istemiyorum. Bu iddialarla ilgili bir isim açıklamamasının dikkat çekici olduğunu söylemeliyim."