Muharrem İnce, CHP içerisindeki trolleri yöneten o grubun ismini açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP içerisindeki trolleri yöneten bir "ETO grubunun" olduğunu söyleyerek kendisine saldırılarda bulunulduğunu dile getirdi. Bu isimlerin yönettiği trollere kızan İnce, CHP ile uzlaşmak için bu üç ismin kontrol altına alınmasını istediğini söyledi.
İnce programda özetle şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul il başkanımızı birisi arıyor. Kemal Bey'in iyi dostu. Genel başkanınızla görüşmek istiyorum demiş, olur dedim. Buyrun benimle görüşmek istiyormuşsunuz dedim. Çok üzülüyorum sizi buluşturayım dedi. Olur dedim, aradan 2 ay geçti. 2 kişi ofisime geldi. Bir uzlaşma yolu bulamaz mıyız dediler. Ben size zeytindalı uzatayım dedim. Şu trolleriniz var, üç kişi dedim. T'nin, E'nin, O'nun trolleri. Bu troller ikide bir de hakaret etmesinler dedim.
"CHP KENDİ EVLATLARINI YEMEKTE ÇOK MAHİR"
Ben AK Parti'den çok oy alıyorum. Kemal Bey alamıyor, ben alıyorum. Onlar da beni görüyor. Bugün CHP'de uçakta bir milletvekille yanyana oturduk, kendisine de söyledim 'ayıp oluyor' dedim. Eğer oturup konuşacaksak, ben size zeytindalı uzatayım dedim. Şu 'sarayın adamı, AK Parti destekliyor' iftiralarını atmayın dedim.
AK Parti'ye gerek yok; CHP kendi evlatlarını yemekte çok mahir zaten. Sayın Akşener masada 'kazanacak aday istiyorum' dedi, masadan kalktı. Aynı mahfiller Meral Akşener'e neler söylemediler. CHP Genel Merkezi'ndeki trollerin gazabına uğradı."
Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, konuyla ilgili şunları aktardı:
"Memleket Partisi Muharrem İnce, CHP'de siyaset yaparken partinin içindeki bir grubun kendisine cephe aldığını dile getirirdi. 2018'de oalğanüstü kurultay çağrıları sürecinde de Muharrem İnce'nin genel başkan adaylığı için imza toplanmıştı. Ve belirli bir sayıya ulaşılmıştı. Sonra imza atan bazı delegeler imzalarını geri çekmişti. Burada da Muharrem İnce'nin işaret ettiği parti içindeki isimlerin müdahale ettiği iddiaları konuşulmuştu. Malum geçtiğimzi yıllarda "Külliye'ye giden CHP'li" iddiası gündeme geldiğinde yine Muharrem İnce'den benzer açıklamalar gelmişti. Parti içerisindeki Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin kendisine operasyon yaptığını dile getirmişti.
Bu isimleri açıklamamıştı. Açıklamama konusundaki ısrarını da sürdürmüştü. Dün katıldığı bir televşizyon progrmaında kendisine yine CHP içindeki bir grubun hedef aldığını, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik saldırıların olduğunu açıklamıştı. Bu grubu da ETO olarak tanımladı. Nihayetinde Muharrem İnce kendisi ilk ağızdan açıklamadığı için çok net bir ifade kullanmak istemiyorum. Bu iddialarla ilgili bir isim açıklamamasının dikkat çekici olduğunu söylemeliyim."