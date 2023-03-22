Patates ve soğan şovu için çıftçıye borç takmışlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 3 yıl önce Adanalı çiftçi Abdullah Temel'den vatandaşa dağıtmak için aldığı 400 ton soğan ve patatesin ücretini ödemediği ortaya çıktı. CHP'li belediyeler tarafından mağdur edilen çiftçi Temel, "Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Tarım Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, İstanbul, Ankara ve Çankaya belediyelerine gönderilmek üzere benden 200 ton soğan, 200 ton da patates talepte bulundu.Parayı da belediyelerin ödeyeceğini söyledi. Soğan ve patatesleri 50'şer kiloluk çuvallara koyup teslim edeceğim sırada, küçük çuvallara koymamızı ve nakliyeyi de bizim yapmamızı istediler. Ben de yaklaşık 200 işçi tuttum, küçük çuvallar aldım ve hepsini kamyonlara yükleyip belediyelere teslim ettim. Toplam 800 bin lira ödeme yapacaklardı ama bugüne kadar elime geçen para 200 bin lira. Ben paradan vazgeçtim. Bunların işi gücü sahtekârlık. Bir de utanmadan 'Çiftçiyi mağdur etmeyeceğiz, ellerinden tutacağız' diyorlar. Yazıklar olsun" dedi.Soğanve patateslerin vatandaşlara dağıtılmak üzere söz konusu belediyelere teslim edildiğini anlatan çiftçi Temel, "Patates ve soğanları Ankara ile İstanbul'a götürüp belediyelere teslim ettim. Ne zaman paramı istesem bahane üretiyorlar. Daha önce 161 kiloydum, 2.5 yıl önce rejime başlamıştım. 47 kilo vererek 114 kiloya düşmüştüm. Bunlar geldi, bir yıllık emeğimi alıp gitti. Bunlarla uğraşırken bir de annemi kaybettim. Stres yüzünden tekrar kilo aldım" şeklinde konuştu.