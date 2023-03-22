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Giriş Tarihi: 22.3.2023 16:24

Şanlıurfa'da sel felaketi sonrası içme suyu normal değerlerine geldi mi? Başkan Beyazgül açıkladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sel felaketi sonrası çamurlu akan şebeke suyunun tekrar içme suyu değerlerine yükseldiğini belirterek, “Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz” dedi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da sel felaketi sonrası içme suyu normal değerlerine geldi mi? Başkan Beyazgül açıkladı

Şanlıurfa'da 14-15 Mart'ta yaşanan sel felaketi sonrası şebeke suyu çamurlu aktığı için su kesintisi yapılmıştı. Kentte sular 18 Mart'ta yeniden verilirken, sadece kullanım amaçlı olduğu ve kesinlikle içilmemesi gerektiği belirtilmişti.

Suyun tekrar içme seviyesi değerlerine ulaşması için kurumlar çalışmalar yaparken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şebeke suyunun yeniden içilebilir hale geldiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Beyazgül, şu ifadeleri kullandı: "Şehrimizde yaşanan sel felaketi sonrasında veremediğimiz şebeke suyumuz bugün itibariyle tekrar içme suyu değerlerine yükselmiştir. Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. 22 Mart Dünya Su Günü'nde şehrimize tekrardan kaliteli içme suyunu temin etmenin mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz"

Suların çamurlu akmasından dolayı belediyeler vatandaşlara hazır su dağıtımını yapmıştı.

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Şanlıurfa'da sel felaketi sonrası içme suyu normal değerlerine geldi mi? Başkan Beyazgül açıkladı
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