Şanlıurfa’da sel felaketi sonrası içme suyu normal değerlerine geldi mi? Başkan Beyazgül açıkladı

Şanlıurfa'da 14-15 Mart'ta yaşanan sel felaketi sonrası şebeke suyu çamurlu aktığı için su kesintisi yapılmıştı. Kentte sular 18 Mart'ta yeniden verilirken, sadece kullanım amaçlı olduğu ve kesinlikle içilmemesi gerektiği belirtilmişti.

Suyun tekrar içme seviyesi değerlerine ulaşması için kurumlar çalışmalar yaparken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şebeke suyunun yeniden içilebilir hale geldiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Beyazgül, şu ifadeleri kullandı: "Şehrimizde yaşanan sel felaketi sonrasında veremediğimiz şebeke suyumuz bugün itibariyle tekrar içme suyu değerlerine yükselmiştir. Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. 22 Mart Dünya Su Günü'nde şehrimize tekrardan kaliteli içme suyunu temin etmenin mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz"

Suların çamurlu akmasından dolayı belediyeler vatandaşlara hazır su dağıtımını yapmıştı.