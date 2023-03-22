Selden etkilenen vatandaşların talepleri iletişim çadırında karşılanıyor

Selden zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde Karakoyun Mahallesinde İletişim çadırı kuruldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İletişim çadırında vatandaşların talepleri alınıyor. Görevliler tarafından alınan talepler anında ilgili birimlere aktarılarak vatandaşların talepleri yerine getiriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından kurulan İletişim çadırına giderek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İletişim Çadırında vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Beyazgül, talep ve önerilerini dinledi.