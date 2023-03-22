Giriş Tarihi: 22.3.2023 08:18Son Güncelleme: 22.3.2023 08:19
Son dakika: Adana'da 'Kökünü kurutma operasyonu'! 212 gözaltı kararı
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 45'inci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti. Soylu, 212 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 45'inci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti. Soylu, 212 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Ayrıntılar Geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Adana'da 'Kökünü kurutma operasyonu'! 212 gözaltı kararı