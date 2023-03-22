TOGEMDER 20’nci TIR’ı yola çıkardı

EmineErdoğan'ın onursal başkanı olduğu Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), deprem bölgesine yapılabilecek yardım ve destek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Afet bölgesi yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler, TOGEMDER'in Selimiye'deki deposunda 20. TIR'a yüklendi. Gıda kolisi, hijyen kutusu, bebek maması, bot, battaniye ve su gibi malzeme yüklü TIR, Adıyaman'a yolcu edildi. Bölgeye daha önce yatak, baza ve çekyat gibi malzemeleri naklederek sahada yaralara merhem olan TOGEMDER, İstanbul'a gelen depremzede aileler için kısa sürede toplam 50 ev hazırlamıştı. TOGEMDER, depremin ilk saatlerinde Emine Erdoğan'ın talimatıyla hemen hazırlıklarını yapmış ve bölgeye ilk ulaşan kuruluşlardan biri olmuştu.