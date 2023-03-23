Adıyaman’da adım adım prefabrik kent kuruluyor

12 BİN KİŞİLİK

Spor alanlarından kültür komplekslerine kadar birçok ayrıntı ve sosyal alanın planlandığı "prefabrik kent", yaklaşık 12 bin depremzedeye geçici barınma imkanı sunacak. Mutfak, banyo da bulunan konutların bir an önce teslim edilebilmesi için vardiyalı olarak 1000'e yakın işçi çalışıyor. AFAD koordinasyonuyla yapımı tamamlanan konutlara depremzedeler yerleştirilecek.

İÇERİSİNDE HER TÜRLÜ İHTİYAÇ DÜŞÜNÜLDÜ

Adıyaman'da yaşanan aşırı yağışların çalışmaları biraz olsun yavaşlatsa da depremzedeler için en önemli ihtiyaçlardan olan geçici barınma yerlerinin yapımı gece gündüz devam ediyor. İçerisinde Cami, kütüphane, okul, yemekhane ve Jandarma karakol binası bulunacak prefabrik kent misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor.