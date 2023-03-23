Adıyaman’da adım adım prefabrik kent kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda evin yıkıldığı Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut işbirliğiyle kent merkezi yakınlarında 325 dönüm alanda 2 bin 588 prefabrik konut yapılıyor. İçinde sıcak su imkanı olan, kış ve yaz şartlarına göre hazırlanan, dayanıklı çelik malzemeden inşa edilen prefabrik konutlar, 1 artı 1 şeklinde, 25 metrekareden oluşuyor. Her biri banyosu, tuvaleti, mutfağı, ebeveyn yatak odası olacak şekilde tasarlanan prefabrik konut alanında altyapı çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor.
12 BİN KİŞİLİK
Spor alanlarından kültür komplekslerine kadar birçok ayrıntı ve sosyal alanın planlandığı "prefabrik kent", yaklaşık 12 bin depremzedeye geçici barınma imkanı sunacak. Mutfak, banyo da bulunan konutların bir an önce teslim edilebilmesi için vardiyalı olarak 1000'e yakın işçi çalışıyor. AFAD koordinasyonuyla yapımı tamamlanan konutlara depremzedeler yerleştirilecek.
İÇERİSİNDE HER TÜRLÜ İHTİYAÇ DÜŞÜNÜLDÜ
Adıyaman'da yaşanan aşırı yağışların çalışmaları biraz olsun yavaşlatsa da depremzedeler için en önemli ihtiyaçlardan olan geçici barınma yerlerinin yapımı gece gündüz devam ediyor. İçerisinde Cami, kütüphane, okul, yemekhane ve Jandarma karakol binası bulunacak prefabrik kent misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor.