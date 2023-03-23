AK Parti milletvekili aday adaylığı için 6 bin 25 kişi başvuru yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi için aday adaylığı başvurularının tamamlanmasının ardından partisinin genel merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Seçim takvimi açıklandığı andan itibaren takvimde öngörülen iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere hummalı bir çalışma içine girdiklerini belirten Yavuz, ittifak protokolündeki son durumun sorulması üzerine şunları söyledi:

"İttifak protokolünü sayın genel başkanlarımız imzaladı. Üç parti imzasıyla inşallah yarın cuma namazından sonra teslim edeceğiz. Hem Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Destici imzaladı hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli imzaladı hem de biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'mız Kahramanmaraş'a hareket etmeden önce imzaladı. Dolayısıyla ittifak protokolü hazır."

Geçen seçim dönemindeki ittifak protokolünde iki partinin imzası olduğunu anımsatan Yavuz, "Partiler ayrı ayrı seçime girecekse, bir başka partinin listesinden değil de kendi logosuyla o partilerle ittifak yapıyoruz. Büyük Birlik Partisi ittifakın bir parçasıydı ama bizim listemizden girmişti. Şimdi müstakilen kendi logosuyla birlikte girme yolunu tercih etti. Milliyetçi Hareket Partisi zaten o seçimde de bu seçimde de kendi logosuyla müstakilen parti olarak giriyor. Girmişti ve girecek. Biz de aynı şekilde. Dolayısıyla üç genel başkanın imzasıyla protokol hazırlanmış oldu." diye konuştu.