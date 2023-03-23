Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinden komik çadır sayısı! Bütçeler büyük yardımları küçük

Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin verilerine göre; deprem bölgelerinde bir kurulu konteyneri dahi olmayan Ankara Büyükşehir Belediyesinin, çadır kent bile kurmadığı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Hatay'da toplam bin 200 kişi kapasiteli çadır kurduğu belirlenirken, bütçesi neredeyse 10 kat daha düşük olan Konya Büyükşehir Belediyesi'nin toplam da 400 çadırlık bir kent kurduğu, bunun yanında da iki bin konteynerlik bir kent için çalışmalara devam ettiği ortaya çıktı. Rize Belediyesi bin kişi kapasiteli 200 çadır, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 550 konteyner, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 800 kapasiteli tam teşekküllü çadır kent ve sahra hastanesi kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremle sarsıldı. Asrın felaketinde binlerce insan hayatını kaybederken, depremler nedeniyle 11 ilde büyük yıkım meydana geldi. Depremin hemen ardından devlet tüm imkanlarını seferber ederek ilk etapta depremzedelerin barınma ihtiyacına yönelik bölgeye çok sayıda çadır sevk etti. Depremin açtığı yaraların biran önce sarılması için tüm Türkiye seferber olurken, belediyelerde elini taşın altına koydu ve bölgeye yardım için adeta yarıştı. Tüm bu süreçte Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında eksik kaldığı ortaya çıktı. Bütçeleri düşük olan belediyelere göre barınma konusunda sınıfta kaldığı belirlenen Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin, deprem bölgelerinin tamamında toplam bin 200 kişilik çadır kurduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin raporuna yansıdı.
BAŞKANLIK HAYALİ YARDIMLARIN ÖNÜNE GEÇTİ
6'lı masanın Başkan yardımcılığına soyunan Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları, Başkan yardımcılığı hayaline dalıp depremzedeleri unutması dikkat çekti. Lojistik destek, mobil mutfak, tuvalet ve mobil duş desteklerinin dışında en önemli ihtiyaç olan barınma ihtiyacına karşı Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin yetersiz kaldığı belirlenirken, bütçeleri bu belediyelerden katbekat düşük olan Konya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok AK Parti'li belediyenin deprem bölgelerine konteyner kentlerin yanı sıra çadır kentte kurması göz doldurdu.
Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye başta olmak üzere depremin etkilediği illerde binlerce depremzedenin barınma ihtiyacını gideren bu belediyelerden Konya Büyükşehir Belediyesi'nin toplam da 400 çadırlık bir kent kurduğu, bunun yanında da 2 bin konteynerlik bir kent için çalışmalara devam ettiği,
Rize Belediyesi'nin bin kişi kapasiteli 200 çadır, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 550 konteyner, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu konteyner kentin yanında 300 ailelik çadır, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 800 kapasiteli tam teşekküllü çadır kent ve sahra hastanesi kurmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirlendi.