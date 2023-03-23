AYM’den HDP kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), geçtiğimiz günlerde HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulması kararını oyçokluğuyla kaldırmış, HDP'nin kapatma davasında sözlü savunma tarihini ise partinin talebiyle 11 Nisan'a ertelemişti. HDP'nin daha sonra yaptığı "Sözlü savunma seçim sonuna bırakılsın" talebini görüşen Anayasa Mahkemesi, bu talebi oybirliğiyle reddetti. Sözlü savunmanın yapılmasının ardından Anayasa Mahkemesi raportörü rapor hazırlayacak. Daha sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan kapatma davasında kararın verileceği tarihi ilan edecek.