Başkan erdoğan’dan ‘Dünya Su Günü’ mesajı: Bir damla suyun boşa akmasına rıza göstermedik

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinde yapılanların 2 katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '22 Mart Dünya Su Günü' ile ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet tarihinde yapılanların 2 katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik. Ülkemizin bir damla suyunun boşa akıp gitmesine rıza göstermedik. Önümüzdeki yüzyılın en stratejik değeri olan su kaynaklarımızı korumak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, paylaştığı görsel ile de 716 baraj, 615 hidroelektrik santrali, 1633 sulama tesisi, 481 gölet ve bent, 302 içme suyu tesisi, 24 atık su tesisi, 5 bin 395 taşkın kontrol tesisi, 101 yeraltı depolaması ve suni besleme ile 21 yılda 479 milyar lira su yatırımı gerçekleştirildiğini açıkladı.CumhurbaşkanıErdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İklim değişikliğinin etkilerini tüm dünya ülkeleri gibi biz de yaşıyor, sonuçlarının ne kadar acı olduğunu bizzat tecrübe ediyoruz. Yaşadığımız her afet, ne yazık ki yaşam kaynağımız suyun değerini ve önemini yeniden hatırlatıyor. İnanıyorum ki; doğayı, yalnızca geçmişten alınan bir miras değil, gelecekten alınmış bir emanet olarak gören bakış açısıyla, iklim değişikliğiyle mücadelemizi dünden daha güçlü sürdüreceğiz" dedi.