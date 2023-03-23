CHP’li Başkan Şahin’e 2 yıl hapis cezası

Bilecik'te bir müteahhidin kendisinden rüşvet istenildiğine dair şikayeti üzerine başlatılan soruşturmalar kapsamında geçtiğimiz yıl Bilecik Belediye binasına polis operasyonu düzenlenmiş ve yüz binlerce dolarlık büyük rüşvet çarkı ortaya çıkmıştı. Rüşvet operasyonları sonrası CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmış, Şahin'in baş danışmanı Selçuk E. ise tutuklanmıştı. Bu süreçte bir başka davada daha yargılanan CHP'li Şahin, o davadan 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

BAŞKANLIK GÖREVİ DÜŞEBİLİR

Bilecik'te Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, Belediyede çalışan eşi Gülnur Ay'ı ziyaret etmiş ve bu ziyarete ait çekilen fotoğrafı ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı. CHP'li Şahin bu fotoğrafı alıntılayarak, "CHP İl ve İlçe yönetimlerini göreve davet ediyorum. İş takipçilerinin diyetini partiye ödetmeyin. CHP'li Belediyede Türkan Saylan kreşimiz kimlere emanet edildi görün" şeklinde paylaşım yapmıştı. Abdullah Ay ve eşi ise bu paylaşım üzerine CHP'li Şahin'e dava açtı. Bilecik 1'nci Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada mahkeme, Semih Şahin'i, "Kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde verme veya ele geçirme suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararda cezanın ertelenmesine yer olmadığına da yer verildi. Şahin'in istinaf mahkemesine itiraz edeceği öğrenilirken, cezanın onanması durumunda Başkanlığı düşecek.