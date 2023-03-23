CHP’nin hedef aldığı kayyumlar Güneydoğu’da destan yazdı

Harabeye dönen bölgedeki birçok şehir, devlet tarafından yeniden ayağa kaldırıldı. Başta Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi olmak üzere, 7 mahallesi tamamen yıkılın Şırnak, Nusaybin ve Cizre'nin aralarında bulunduğu şehirler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen 'İhya Projeleri' ile yeniden kuruldu. TOKİ (Toplu Konut İdaresi) tarafından kentlerin mimarisine uygun konutlar inşa edilirken, el yapımı patlayıcılarla yıkıma uğrayan okullar ve iş yerleri yeniden kuruldu. Hendekler nedeniyle evlerini terk edip başka kentler ile köylere göç etmek zorunda kalan yaklaşık 300 bin kişi yeniden şehirlerine geri döndü.

ŞEHİRLER 3 YILDA YENİDEN KURULDU

Hendek olaylarında en büyük hasarın yaşandığı ve operasyonların 120 gün sürdüğü Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur'da el yapımı patlayıcılardan zarar gören cami, kilise ve konaklarda aslına uygun bir şekilde yapıldı. Hendek mağduru şehirler, huzur ve güvenin de sağlanmasıyla cazibe merkezi oldu.

İçişleri Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hendeklerin açıldığı şehirlerde başlatılan ve günlerce süren operasyonların ardından şehirler terör ve patlayıcılardan temizlendi. Ardından başlatılan inşa sürecinde belediyelere atanan kayyumlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şehirlerin yeniden ayağa kaldırılmasını sağladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'kaldıracağız' dediği kayyumlar, hükümetin gönderdiği paraları halka ve şehirlerin inşası için harcadı. Kayyum belediyeleri ve ilgili bakanlıkların ortak projeleriyle yıkımın yerini yeni modern kentler aldı. Huzur ve güven ortamının da sağlandığı bölgedeki kentlere, yeni yollar, yeni evler, parklar, bahçeler, yaşam alanları kuruldu.