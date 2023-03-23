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Giriş Tarihi: 23.3.2023

FETÖ’ye operasyon: 28 gözaltı

Emir SOMER Emir SOMER
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
İstanbul polisinin, örgütün gaybubet evi adını verdiği çok sayıda adrese düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında aralarında kamudan ihraç edilmiş kişilerin de bulunduğu öğrenildi. Kayseri de ise polis 5 ayrı eve operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda meslekten ihraç 3 polis, 1 öğretmen, 2 eski polis koleji ile 1 polis okulu öğrencisi yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3'üne adli kontrol şartı uygulandı, biri serbest kaldı.
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FETÖ’ye operasyon: 28 gözaltı
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