İYİ Partili Ağıralioğlu: Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu

İYİ Partili Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, gazetecilere açıklama yaptı. Meral Akşener'in 6'lı Masa'da dayatmayla karşı karşıya kaldığını ifade eden Ağıralioğlu, "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" dedi. İyi Partili Ağıralioğlu'nun açıklaması şu şekilde:Konuşabilme imkânı bulduğum her yerde ilkeli siyasetin dilini kullanmaya gayret ediyorum. Kazanmak için her şeyi hak görenlerin karşısında şerefle kaybetmeyi göze alarak konuşuyoruz. İktidar "milleti duymuyor" diye eleştiriyorsunuz; milletinizi duymak, anlamak, istişare etmeye sadakat göstermek zorundasınız.Akşener masada dayatmayla karşı karşıya kaldı. Bize pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi duyuluyor diye bize küfredilmesinden rahatsızız. 50'yi 1 geçmek için her yol mübah değildir.Meral Akşener bir siyasi dayatmaya maruz kaldı diye itiraz ediyoruz. İyi Parti bu süreç başladığından beri "Millet kazanacak" diyoruz. Meral Akşener'in tahammül ederek bütün bu süreçlerin içerisinde bugüne getirdiği mücadelede kendisine pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi kuruyoruz diye bize pusu kurulmasından rahatsızız. Biz hassasiyetin merkezine 50+50'yi koyuyoruz. 50'yi bir geçmek arzuyla kazanma şehvetine kapılınırsa siyaset kirlenecek dedik.Biz kimsenin mezhebine, inancına hürmetsizlik edecek değiliz. İyi Parti'nin 5 yıllık emeğinin iktidar olma hevesine kurban edilmesine itiraz ettik.Bölücülük, cumhurbaşkanlığı pazarlığı olamaz.Memleket mücadelesinde şimdi iktidarı matematiğe çevirdiniz. Elini kalbine koyup koşanların yurdudur bu memleket. Siyaset, kim cumhurbaşkanı olacak kayığına döndü. İyi Parti masada 5 yıldır ağır hakarete uğruyor.HDP'nin içine dahil olduğu denklemde defalarca ifade ettik, biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Devlete katil dediler, PKK'ya katil diyemediler. Terörün olduğu yerde kalmayız.Menfaatimiz var diye bu ilkesizliğe göz yumamayız. Elinize güç geçtiğinde ne yapacağınızı gördük.