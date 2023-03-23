HDP’den Kılıçdaroğlu’na maskeli destek

Öncekigün HDP ile pazarlık masasına oturan Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu tehlikeli tavizler vererek istediğini aldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacaklarını duyurdu. Edirne ve Kandil'den gelen talimatı harfiyen uygulayan HDP'nin destekleyeceği isim böylelikle örtülü de olsa Kılıçdaroğlu olarak netleşti.Kılıçdaroğlu'na maskeli destek anlamına gelen bu durum, Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi de bir kez daha gözler önüne serdi. "Güçlü demokrasi" kisvesi altında yerel özerklik, tutuklu teröristlerin serbest bırakılması, terör destekçisi belediyelerdeki kayyumların kaldırılması gibi skandal hedefler içeren HDP'nin Tutum Belgesi maddelerini tek tek onaylayan bir dil kullanan Kılıçdaroğlu'nun bakanlık-vekillik pazarlığı yaptığı iddiaları da gündeme bomba gibi düşmüştü. Pazartesi günü gerçekleşen görüşmeden 2 gün sonra Pervin Buldan'ın yaptığı açıklama, "Taraflar mutabakata vardı" şeklinde yorumlandı.