Kökünü böyle kuruttular! Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'Kökünü Kurutma Operasyonu' önceki gün şafak vakti gerçekleştirildi. Operasyonda, zehir tacirlerinin evlerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan 2 bin 218 personelin yer aldığı operasyonda özel harekat polisleri, şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp girdi.

Operasyonda hava araçları ve özel eğitimli 30 narkotik köpeği de kullanıldı. Yapılan baskınlarda 212 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Bakan Soylu'nun katılımıyla yapılan 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun görüntüleri ortaya çıktı | Video





Ekiplerin bölgede yaptıkları çalışmalar görüntüye yansıdı.