Sanayi küllerinden doğuyor! Enkazdan çıkan makineler birer birer üretime geçiyor

SABAH depremin büyük zarar verdiği ve Türk tekstil sanayinin can damarlarından biri konumunda olan Kahramanmaraş'ta fabrikaları ziyaret etti. Şehrin önde gelen sanayicileri küllerinden yeniden doğmak için büyük bir mücadele veriyor. Kimi yıkılan tesisini ayağa kaldırıyor, kimi bir makine bile olsa üretime devam ediyor... Doğrudan 1.5 milyar dolar dolaylı olarak da 10 milyar dolarlık ihracat yapan şehirde işverenlerin ortak mesajı ise şöyle: "Maraş kalkınırsa, Türkiye kalkınır. Bir yıla kadar tesislerimizi ayağa kaldıracağız. Eskisinden daha güçlü döneceğiz. Bugüne kadar kazandıklarımızda yata kata değil sanayiye yatırdık. Bundan sonra da aynısını yapacağız."

İSKUR GRUP

5 bin çalışanına ev yapmak istiyor

Kahramanmaraş sanayisinin önde gelen isimlerinden İSKUR Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtul, "43 gündür, gecem-gündüzüme karıştı, hatta önceki gün doğan ilk torunum Nehir'i bile göremedim. Burada kalıp tesislerimi bir an önce ayağa kaldırmam lazım" diye başlıyor söze. Şehirde yardımseverliği ile bilinen Kurtul, makinelerini birer birer devreye aldığını söylüyor: "Önce iplikten başladık moral olsun diye... Hazır olan her makineyi kâr-zarar gözetmeden çalıştırıyoruz. Çünkü tesislerimizde makine sesi duymak istiyoruz. Bu ses olmayınca her şey boş ve anlamsız geliyor bize. Şu an örgü tesisimizin biri çalışıyor. Boyahaneyi devreye aldık, inşallah önümüzdeki hafta da denim çalışacak. Üçüncü ayda ikinci iplik tesisimizi, 6 ay sonra da ring tesisimizi çalıştırabiliriz. Bir yılda yüzde 90, 1.5 yılda yüzde 100 kapasite hedefliyoruz. Doğduğumuz ve doyduğumuz Maraş'a karşı sorumluluklarımız var. Önce Allah'ın sonra da devletimizin yardımıyla bunu mevcuttan daha iyi bir hale getireceğimize inanıyoruz."