Şehit anneleri CHP’nin kapısına dayandı

TürkiyeGazi ve Şehit Yakınları Vakfı (TÜGŞAV), PKK işbirlikçisi HDP'yle ittifak yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto etmek için CHP Genel Merkezi önünde toplandı. TÜGŞAV Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Ey Kılıçdaroğlu bize cevap ver. Öcalan terörist midir? Demirtaş terörist midir? Masanın diğer ortaklarına, CHP'nin seçmenlerine sesleniyorum. Bunlarla işbirliğini içinize nasıl sindireceksiniz?" dedi. Meral Akşener'den randevu talebinde bulunacaklarını söyleyen Aylar, "Akşener'e 'Şehit annelerinden hiç mi utanmayacaksınız?' diye soracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'ndan yanıt almayı talep eden gaziler ve şehit yakınları "Terörist HDP, işbirlikçi CHP" sloganları attı. Gruptakiler "Kılıçdaroğlu gelsin bizimle, şehit anneleriyle helalleşsin" diyerek isyan etti.