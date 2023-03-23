Son dakika! Başkan Erdoğan: Türk siyasetini marjinal yapılarla dizayn etme girişimlerini boşa çıkaracağız

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta açtı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Bugün Ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve depremzedelerimizle birlikte yaptık. Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Ümraniye Belediyemize özellikle teşekkür ediyorum.Bu seneki Ramazan-ı şerefi buruk karşılıyoruz. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Halen tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Bugüne kadar şehit yakınlarına mahçup olacak hiçbir adım atmadık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki vatandaşlarımız bölücü terör örgütünün yıkıcı hareketlerine karşı onların baskısından kurtuldukça bölgede sükunet yeniden tesis edildi. Sınır ötesi harekatlarımız sayesinde bölücü terör örgütünü Suriye ve Irak'ta kıpırdayamaz hale getirdik. Son terörist ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımızı devam edecektir.

Bu alçaklara destek verenlerin sırtlarını sıvazlayanların onları silahla boğanların kirli hesaplarını da bozacağız. Türkiye'yi terörle dize getirme Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini boşa çıkaracağız. Siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların yaralarınızı yeniden kanattığını biliyorum.

"14 MAYIS'TA BU OYUNLARI BOZACAĞIZ"

Özellikle ana muhalefetteki ve yanındakiler bunlarla aynı masaya oturup aynı masa etrafında hala ülkemizin geleceğini karartma gayelerini 14 Mayıs'ta hep birlikte boşa çıkaracağız. Bu kabul edilemez görüntülerin ülke ve millet düşmanlarına nasıl cesaret verdiğini hep birlikte takip ediyoruz. Bölücü örgütün uzantılarının kapısında nöbet tutması, Edirne'de nöbet tutması sizleri karamsarlığa sürüklenmesin. Türkiye bu oyunları bozacak güce sahiptir.

Yeter ki biz birliğimize kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Millet olarak Ramazan'ın temsil ettiği değerlere daha fazla ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Bu Ramazan-ı Şerif'i kucaklaşmak özellikle depremin yaralarını sarmak için vesile kılmalıyız. Depremzedelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmemiz kardeşlik görevimizin bir gereğidir.

"CUMHUR İTTİFAKI BURADAYIZ"

Toplam 250 belediyelerimiz altyapıdan, barınma, gıda ve diğer ihtiyaçların giderilmesi için her türlü gayreti gösteriyor. Bizler de bölgeyi ziyaret ederek takip ediyoruz. Cumhur İttifakı buradayız. Unutmayın acılar paylaştık. Bu Ramazan'ı tüm deprem bölgemiz için dayanışma seferberliğine dönüştürmek istiyoruz.

"KALICI KONUTLARI İNŞA EDİYORUZ"

Ramazan ayı boyunca deprem bölgesindeki il, ilçe ve köylerle kardeş kılınan belediyelerimiz sohbet programlarına kadar çocuklara yönelik çalışmalara kadar çok yönlü faaliyetler sürdürecekler. Kardeş belediyelerimiz kendi sorumluluk alanlarında Iftar ve sahur ihtiyaçlarını giderecek. Gönül yaralarına bir nebze de olsa merhem süreceğiz. 56 ak belediyemizi kardeş ilan ettik. Maraş'ta yaşanan her bir vatandaşımız 56 belediyemize emanettir.

Kalıcı konutların inşasına başlıyoruz. Maraş'ın çeşitli ilçelerinde temel atma törenleri gerçekleştirdik. Maraş'ta tek kalemde toplam 7 bin 353 konut ve 620 köy evinin temelini attık. 1 yıl içerisinde bunları hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şehirleri yeniden ayağa kaldırmadan bize durmak yok.