SON DAKİKA: CHP’den Yavuz Ağıralioğlu’na zehir zemberek sözler: İçimizdeki el bombasıydı, pimini çektiler...

AĞIRALİOĞLU: MASADA BİZE PUSU KURULDU

Yavuz Ağıralioğlu dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP'yi ve 6'lı koalisyonu topa tuttu. Ağıralioğlu, "Masada bize pusu kuruldu" derken, HDP'nin terörle iç içe olmasına vurgu yaptı, daha önce durduğu yerde olduğunu, sözlerini yutmayacağını söyledi.

Ağıralioğlu'nun açıklamalarında dikkat çeken kısımlar şöyle:

6 genel başkanın mutabakatını Kemal bey teklif etti. CHP'nin yaşadığı bu 'kazanabiliriz' duygusuna 3 günde en büyük küfür edildi. Siz elinize güç geçince bize ne yapacaınızı gösetrmiş insanlarsınız. Siz daha iktidara gelmeden her şeye kör ve sağır oldunuz. İktidarı matematiğe çevirdiniz.

HDP bugün açıklama yaptı, Kemal Kılıçdaroğlu adına aday çıkarmayacaklarını açıkladılar. Biz terörün bulunduğu bir denklemde olmayız dedik. Ben dedim, defalarca dedim.

İYİ Parti, HDP'ye oy veren 6 milyonun kalbini kazanabilse ben bundan iftihar duyarım. Biz bölücüleri, çocuklarımızın katillerini dinlemeyiz. HDP yetkililerine Türk devletine "katil" derken görüyorum, çok cüretkarlar.