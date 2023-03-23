Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman’da eğitim kampüsünü inceledi

"PAZARTESİDEN İTİBAREN EĞİTİME BAŞLAYACAĞIZ"

Karaismailoğlu, Adıyaman Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'nde çadırlarda sınıflar oluşturduklarını söyledi ve ifadelerine şöyle devam etti: "Burada da özellikle LGS'ye ve YKS'ye hazırlanan çocuklarımız eğitim almaya başlayacak. Ardından diğer bütün öğrencilerimizin burada hem eğitim almalarını hem de sosyal aktivitelerde bulunmalarını sağlayacağız. Burada ihtiyaç olan her şeyin altyapısı düşünüldü. Bu kadar zorlu süreçlerin sonucunda eğitim alanında da önemli faaliyetler gösteriyoruz. Pazartesiden itibaren kampüste eğitime başlayacağız. Çadır ve konteyner kentlerden taşımalı eğitim yapacağız. Servislerimiz ile birlikte çocuklarımız eğitimlerini aldıktan sonra yine barınma alanlarına dönecekler"