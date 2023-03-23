Yalanın merkez üssü Twitter!

İşte Yüksel Aytuğ'un o yazısı...
İki hafta önce uyarmıştım. Demiştim ki, "Sizlere naçizane tavsiyem, en kirli seçim oyunlarına karşı uyanık olun. Özellikle sosyal medyayı mantık ve vicdan süzgecinden geçirmeden tüketmeyin. Hani pandemi döneminde market poşetlerini sirkeli suyla silip öyle eve alıyorduk ya, hah işte sosyal medyayı da evinize dezenfekte etmeden almayın. Çünkü dışarısı mikrop kaynıyor."
O günden bugüne hemen her gelişme bu öngörümü doğruladı. FETÖ ve PKK trolleri Twitter üzerinden seçimi manipüle etmeye yönelik yalanlar yaymaya başladılar. Sahte anketler, düzmece skandallar, montajlanmış demeçler vs... Üstelik işin içinde Twitter'ın kendisi de vardı. Kurgulanmış algoritmalar nedeniyle bu soysuzların paylaşımları öne çıkartılıyor, defalarca kullanıcıların önüne geliyor, gerçekleri anlatanların haber ve yorumları ise gölgeleniyordu. Sonunda Twitter'ın sahibi Elon Musk da olayı itiraf edip, "Algoritmalarımızda sorunlar olduğunu biliyor ve düzeltmeye çalışıyoruz" demek zorunda kaldı.
Aman diyeyim, Twitter'ı akıl eleğinden geçirmeden tüketmeyin!
DÜN AĞRILALİOĞLU'NA OPERASYON YAPILMIŞTI
İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu dün bir basın toplantısı düzenlemiş ve HDP ile 6'lı koalisyon arasındaki ilişkiye tepki göstermişti. HDP'nin aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na destek vermesine sert sözlerle eleştiren Ağıralioğlu Twitter'da da en çok konuşulan isimler arasına girdi. Ancak Twitter Ağrıalioğlu'nun gündemde olmasını sansürleyerek gündemdeki konular listesinden kaldırdı.
"PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEDİNİZ, APO'YA KATİL DEMEDİNİZ"
HDP ile yapılan pazarlığı doğru bulmayan Ağırlioğlu,"Ben HDP ile pazarlık edilmesini doğru bulmuyorum. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde olmam. Bir kere PKK'ya terör örgütü demediniz, APO'ya katil demediniz. Ama siz defalarca milletin meclisine gelip devlete katil dediniz." şeklinde konuştu.
BİNLERCE TWEET ATILDI, GÜNDEMDEN DÜŞÜRÜLDÜ
Ağıralioğlu, bu sözleri sonrası Twitter'da en çok konuşulan konular arasında ilk sıraya yerleşti. Yavuz Ağıralioğlu hakkında yaklaşık 1 saat içinde yaklaşık 60 bin tweet atıldı.
TWİTTER LİSTEDEN KALDIRDI
Ancak son günlerde, muhalif hesapları öne çıkaran algoritması ile tepkilerin odağında olan sosyal medya platformu Twitter, atılan binlerce Tweete rağmen, Ağıralioğlu'nu gündemdekiler listesinden tamamen düşürdü.