Yalanın merkez üssü Twitter!

DÜN AĞRILALİOĞLU'NA OPERASYON YAPILMIŞTI

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu dün bir basın toplantısı düzenlemiş ve HDP ile 6'lı koalisyon arasındaki ilişkiye tepki göstermişti. HDP'nin aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na destek vermesine sert sözlerle eleştiren Ağıralioğlu Twitter'da da en çok konuşulan isimler arasına girdi. Ancak Twitter Ağrıalioğlu'nun gündemde olmasını sansürleyerek gündemdeki konular listesinden kaldırdı.

"PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEDİNİZ, APO'YA KATİL DEMEDİNİZ"

HDP ile yapılan pazarlığı doğru bulmayan Ağırlioğlu,"Ben HDP ile pazarlık edilmesini doğru bulmuyorum. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde olmam. Bir kere PKK'ya terör örgütü demediniz, APO'ya katil demediniz. Ama siz defalarca milletin meclisine gelip devlete katil dediniz." şeklinde konuştu.