Ağıralioğlu pimi çekti İYİ Parti karıştı

KISA süre önce terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'ye tehlikeli tavizler vererek istediğini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti'de depreme yol açtı. Kılıçdaroğlu ismine en başından beri muhalif olan İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, basın açıklamasında koltuk sevdası uğruna yapılan terör pazarlığını eleştiri yağmuruna tuttu. Ağıralioğlu'nun partiden istifa etmeyi düşünmediği öğrenilirken İyi Parti'de disiplin kurulunun herhangi bir ihraç süreci başlatıp başlatmayacağı merakla bekleniyor. Ağıralioğlu'nun eleştiri yağmuru sonrası İyi Parti içindeki huzursuzluk yeni bir boyut kazandı. Parti içinde HDP'yi savunur pozisyona düşmekten büyük rahatsızlık duyulduğu ve bu durumun yüksek sesle gündeme getirildiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de Kürtçe konuşulmasına ilişkin asılsız çıkışına, katıldığı bir programda tepki gösteren İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Meclis'te hepimizin anlayabileceği dil Türkçe'dir, ortak dilimizdir. Kürtçe'yi de çok az insanın anlaması gibi bir durum ortadayken, onun o şekilde konuşmasını ben doğru bulmuyorum" demiş ve ittifaktaki çatlağı gözler önüne sermişti. Kaynayan kazan haline gelen ve duracağı yeri netleştirmekte sıkıntı çeken İyi Parti'den peş peşe "Kılıçdaroğlu'na isyan" istifalarının yaşanması bekleniyor.