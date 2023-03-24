Bakan Akar, Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, depremin vurduğu Hatay'da ziyaretlerde bulundu. AFAD tarafından kurulan Büyük Dalyan Geçici Konaklama Merkezi'ne giden Akar, buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan üretim atölyelerinde incelemelerde bulunan Akar, merkezdeki anaokulunu da ziyaret ederek çocuklarla yakından ilgilendi.





ÇADIR KENTE ZİYARET



Bakan Akar, daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ASELSAN Afet ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti. 400'e yakın vatandaşın kaldığı çadır kentteki çalışmalara ilişkin bilgi alan, sosyal alanlarda incelemelerde bulunan Bakan Akar, depremzedelerle de bir araya geldi. Onların taleplerini dinleyen ve çözümüne yönelik talimat veren Akar, çadır kentteki kreş ve etüt merkezinde de incelemelerde bulundu. Yetkililerden buralardaki faaliyetlere ilişkin de bilgi alan Akar, çocuklarla yakından ilgilendi, oyuncak ve çikolata hediye etti.

Çadır kentin mutfağında da incelemelerde bulunan, iftar menüsüne ilişkin bilgi alan Akar'a depremzede vatandaşlar da yakın ilgi gösterdi. Öte yandan Bakan Akar, beraberindeki Orgeneral Güler ile ramazan ayının ilk cumasını vatandaşlarla Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde kıldı. Bakan Akar, namaz çıkışı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.