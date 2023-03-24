Bakan Nebati, Şanlıurfa’da kurulan çadırda iftar yaptı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler ve 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinin ardından bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Nebati, Karakoyun Deresi'nin taşması sonucu etkilenen ve temizlik çalışmalarının devam ettiği mahalleleri gezerek buradaki vatandaşlarla görüştü, talepleri dinledi. Daha sonra Topçu Meydanı'na geçen Nebati, burada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşlarla orucunu açtı.Bakan Nebati'ye Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat eşlik etti