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Giriş Tarihi: 24.3.2023 20:43 Son Güncelleme: 24.3.2023 20:51

Bakan Nebati, Şanlıurfa’da kurulan çadırda iftar yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem ve selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulunarak  kurulan çadırda iftar yaptı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bakan Nebati, Şanlıurfa’da kurulan çadırda iftar yaptı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler ve 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinin ardından bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Nebati, Karakoyun Deresi'nin taşması sonucu etkilenen ve temizlik çalışmalarının devam ettiği mahalleleri gezerek buradaki vatandaşlarla görüştü, talepleri dinledi. Daha sonra Topçu Meydanı'na geçen Nebati, burada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşlarla orucunu açtı.Bakan Nebati'ye Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat eşlik etti

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Bakan Nebati, Şanlıurfa’da kurulan çadırda iftar yaptı
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