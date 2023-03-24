Haberler Gündem Haberleri CHP İzmir’de deprem! Urla İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri görevden alındı
Giriş Tarihi: 24.3.2023 15:21

CHP İzmir’de deprem! Urla İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri görevden alındı

CHP İzmir’de sular bir türlü durulmuyor. Son 3 yılda birçok ilçe başkanını görevden alan CHP İzmir’de bu sefer de Urla İlçe Başkanı gitti. Seçimlere sayılı günler kala CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur ve yönetim kurulu üyeleri yetersiz çalışma gerekçesi ile görevden alındı. Genel Merkezin talimatı doğrultusunda dün toplanan il yönetimi Özbadur ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar verdi.

ERTAN GÜRCANER
CHP İzmir’de deprem! Urla İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri görevden alındı

Son dönemlerde ilçe başkanlarının görevden alınması ile sıkça gündeme gelen CHP İzmir'de bir ilçe başkanı daha görevden alındı. Genel seçimlere kısa bir süre kala siyasi partilerde milletvekilliği aday adaylığı istifaları gelirken, CHP İzmir'de flaş bir gelişme yaşandı.

Gerek ilçe başkanları toplantılarında gerekse il yönetiminde gerçekleştirilen toplantılarda da geçmişten bu yana 'yeteri kadar çalışmıyor' gerekçesi ile sıkça eleştiri konusu olan Urla İlçe Başkanlığı için karar verildi.

TALİMAT GENEL MERKEZDEN

İlçe başkanlarından toplanan ve genel merkeze gönderilen raporların ardından CHP Genel Merkezi Urla İlçe Başkanlığı'nın görevine son verilmesi talimatını il yönetimine iletti. İlçe başkanı Hakan Özbadur ve ilçe yönetimi dün gerçekleştirilen CHP İl Yönetim Kurulu toplantısı sonrası görevden alındı.

GEÇİCİ YÖNETİM ATANACAK

Parti tüzüğü gereği ilçe kongresinin yapılacağı tarihe kadar geçici yönetimin ilçeye atanması bekleniyor. Seçime kısa bir süre kalmış olması nedeniyle atamanın önümüzdeki hafta içinde yapılabileceği belirtiliyor.

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CHP İzmir’de deprem! Urla İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri görevden alındı
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