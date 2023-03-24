CHP’den konteyner isteyen depremzedeye çirkin şart: Ya bize ya da HDP’ye üye ol

Kahramanmaraş'taki konteyner kentte Başkan Erdoğan'ın yanına gelen depremzede bir vatandaş, CHP'lilerin çadır ve konteyner isteyen vatandaşlara "HDP ya da CHP'ye üye olunması" şartı koştuğunu söyledi. Erdoğan'ın elini tutarak yaşadıklarına anlatan vatandaş, şunları söyledi: "Ben çadıra geldim, (CHP Genel Başkanı Yardımcısı) Ali Öztunç da oradaydı. Dedim ki bize çadır ver. 'Tamam' dedi. Yanındakilere 'İki çadır derhal götürün, kurun' dedi. O kişi de öğrendim büyük biriymiş. Bekledim, bekledim, çadırları kendi çevresine dağıtıyorlar, vermediler.Dedim ki ne oldu? 'Çadır kalmadı' dedi. Sonrasında çektim gittim. İki gün sonra Ali Öztunç aradı, 'İstediğin kadar konteyner gönderiyorum. Şu an nerede oturuyorsan, bana at gönderiyorum' dedi. Sonrasında oğluma konum atmasını söyledim. Çocuk gitmiş beklemiş, demişler ki 'Siz bu adama nasıl konteyner verirsiniz? Bu adam bize ters bir adam.' CHP'ye ya da HDP'ye üye olmadığım için konteyner alamayacağımı söylediler. Ben de 'Ben canlarımı verdim. Ne sizin gibi vatansızlara gelir üye olurum, üye olmam, konteynerleri de istemiyorum' dedim." SABAH