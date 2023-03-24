Depremzedelerin ilk sahur mutluluğu

Asrın felaketinin yaşandığı 11 ilde depremzedeler ramazan ayına kaldıkları çadır ve konteyner kentlerde girdi. SABAH, depremzedelerin ilk sahur sofrasına konuk oldu.Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Kalyon Konteyner Kent'te ailesiyle birlikte kalan Mahmut Yılmaz, "Çok şükür huzur içerisinde ilk sahurumuzu yapıyoruz. Rabbim yardımcı olan, emeği geçen herkesten razı olusun, Allah devletimizin ve milletimizin bekasını daim kılsın" derken, anne Serpil Yılmaz ise, "Deprem nedeniyle hüzünlüyüz ama ailece sahur yapabildiğimiz için mutluyuz" dedi.Hatay'da konteyner kentte kalan Ustaoğlu ailesinin ilk sahurunda patates kızartması, peynir, yumurta, domates, meyve suyu ve çay vardı. Ramazana buruk girdiklerini söyleyen İhsan Ustaoğlu, "Allah ülkemizi depremden korusun" dedi.Malatya'da ailesiyle çadır kentte yaşayan Cumali Taştan, "Rabbime şükürler olsun. Devletimiz depremin ilk gününden bugüne yanımızdaydı, bugün de yanımızda" derken, Kazım Erayabakan ise, "Görevliler, sahurluklarımızı çadırımıza kadar getirdi. Bugünümüze de çok şükür. Dualarımız, bu acıların bir daha yaşanması için olacak" ifadelerini kullandı.Adıyaman'daki Eğriçay çadır kentinde kalan Abdurrahman Karahan ise, "Burada her türlü ihtiyacımız karşılanıyor" dedi.Kahramanmaraş Atatürk Parkı'ndaki çadır kentte kalan depremzedelere sahurluk ve çorba ikram edildi. Kemal Çalı, "Canımız sağ diye şükrediyoruz. Bunun verdiği sevinç yeter" dedi.