HÖH Lideri Mustafa Karadayı Türkiye’ye geldi

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğu Türklerden oluşan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Bulgaristan'da yakında gerçekleşecek olan genel seçimlerle ilgili olarak Bulgaristan Türklerinin Trakya'da kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerde bulunmak üzere bugün Edirne'ye geldi.

HÖH lideri Karadayı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) konferans salonunda düzenlenen toplantı katıldı. Mustafa Karadayı, bir bölümü basına kapalı olarak yapılan toplantı öncesi, HÖH'ün seçmen listesindeki sırasını belirten 13 rakamını gösteren bir rozeti yakasına takarak basın mensuplarına poz verdi. Karadayı'ya Türkiye gezisi sırasında Bulgaristan'ın Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz de eşlik etti. Karadayı'nın İstanbul ve Bursa'da da göçmen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler yapacağı öğrenildi.