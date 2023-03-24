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Giriş Tarihi: 24.3.2023 20:48

HÖH Lideri Mustafa Karadayı Türkiye'ye geldi

Bulgaristan’da üyelerinin çoğunluğu Türklerden oluşan HÖH lideri Mustafa Karadayı, Bulgaristan göçmenlerinin kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerde bulunmak üzere Edirne’ye geldi.

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
HÖH Lideri Mustafa Karadayı Türkiye’ye geldi

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğu Türklerden oluşan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Bulgaristan'da yakında gerçekleşecek olan genel seçimlerle ilgili olarak Bulgaristan Türklerinin Trakya'da kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerde bulunmak üzere bugün Edirne'ye geldi.

HÖH lideri Karadayı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) konferans salonunda düzenlenen toplantı katıldı. Mustafa Karadayı, bir bölümü basına kapalı olarak yapılan toplantı öncesi, HÖH'ün seçmen listesindeki sırasını belirten 13 rakamını gösteren bir rozeti yakasına takarak basın mensuplarına poz verdi. Karadayı'ya Türkiye gezisi sırasında Bulgaristan'ın Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz de eşlik etti. Karadayı'nın İstanbul ve Bursa'da da göçmen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler yapacağı öğrenildi.

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HÖH Lideri Mustafa Karadayı Türkiye'ye geldi
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