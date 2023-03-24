İstanbul trafiğine Londra formülü

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, önceki gün katıldığı televizyon yayınında İstanbul'daki trafik yoğunluğunun çözümü için Londra'da uygulanan sistemi örnek göstererek, "İstanbul'a girmenin bir bedelinin olması lazım. Bakın Londra'ya giremezsiniz. Londra'da belli kuralları var bu işin. Eğer kuralları sağlıyorsanız, o zaman size müsaade ederler, girersiniz" dedi. Erdoğan'ın sözleri, İngiltere'nin başkenti Londra'da uygulanan 'Congestion Charge' (trafik sıkışıklığı ücreti) sistemine dikkatleri çekti. Londra'nın neredeyse tamamında uygulanan sistem, şehir sakinlerini toplu taşımaya yönlendiriyor. Böylece şehir içi trafik yoğunluğu ve hava kirliliğinin azalmasına katkı sağlıyor. Kullanılan aracın benzinli-dizel olması, eski ya da yeni olması, araç sürücüsünün bölgede ikamet edip etmemesi gibi faktörler ödenen miktarı etkiliyor. Hafta içi 07.00-18.00, hafta sonu 12.00- 18.00 saatleri arasında ve resmi tatillerde, "congestion" bölgesinde günlük 15 sterlin (352 TL) ödeniyor. Toplu taşıma araçları ücretten muaf tutuluyor. Sistem sayesinde trafik yoğunluğunun yüzde 30 azaldığı kaydediliyor.