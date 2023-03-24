İzmir Büyükşehir’in hatası vatandaşı mağdur etti... “Ölen oğlumun anılarını çaldılar"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Haziran 2018'de Narlıdere - Şehitlik Metro Hattı'nın temelini attı. Tünel açma çalışmaları sırasında Yeni Kale Mahallesi Zafer ve İlker sokaklardaki binalarda derin çatlaklar oluştu.

Toplam 11 daire can ve mal güvenliği olmadığı gerekçesi ile boşaltıldı. Evlerde oturan vatandaşlar ise yüklenici Gülermak tarafından kirası karşılanan evlere yerleştirildi. Metro İnşaatının yüklenicisi Gülermak, mağdur olan vatandaşlara 'Evlerinizin onarımını yapıp zararınızı karşılayacağız' dese de aradan geçen 3 yılı aşkın sürede verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı.

HIRSIZLAR TALAN ETTİ

Durum böyle olunca Zafer Sokak hırsızların ve yasaklı madde kullananların mekanı haline geldi. Adeta hayalet sokağa dönüşen Zafer sokaktaki evler hırsızlar tarafından bir bir talan edildi. Hırsızların talanından engelli eşi ile birlikte Zafer Sokak15 numarada oturan 70 yaşındaki Mürşide Layık da nasibini aldı.

ZARARI KARŞILAYACAĞIZ DEDİLER AMA..

Evinde oluşan çatlaklar nedeniyle Gülermak yetkilileri tarafından ilk etapta kiralanan eşyalı bir eve yerleştirildiklerini anlatan Mürşide Layık; "Daha sonra evimize gelip baktığımızda evin hırsızlar tarafından talan edildiğini gördük. Gülermak'tan bizimle irtibat kuran yetkililer karakola gidip şikayetçi olmamamızı, firma olarak zararımızı karşılayacaklarını söyledilerse de aradan geçen süreçte sözlerini tutmadılar." dedi.

PARA DEĞİL OĞLUMUN ÇALINAN ANILARINI İSTİYORUM

26 yaşındaki oğlunun nişanlıyken hayatını kaybettiğini belirten Layık; "Eve giren hırsızlar ev eşyaları ile birlikte vefat eden oğlumun çeyizini ve kişisel eşyalarını da çalmışlar. Tüm bunlar yemezmiş gibi firma yetkilileri tarafından aşağılandık, hor görüldük. Bize çalışan eşyalarla ilgili liste yapıp hesap çıkartın dediler. Ben vefat eden oğlumun eşyalarına, anılarına değer biçemem ki. Ben onlardan para değil oğlumun çalınan anılarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

ALAY EDİP GÜLDÜLER

Bu süreçte firma yetkilileri tarafından aşağılandıklarını iddia eden Layık; "Hırsızlar oğlumun bilgisayarını da çalmış. Firma yetkilileri sizin evde bilgisayar yoktu dediler. Bizimle alay edip güldüler. En ağırı da senin çocuğunun o kadar şeysi, osu, busu yoktur deyip bizi suçladılar. Bize bunları reva görenlere her gün beddua ediyorum." dedi.

BAŞKA GELİRİMİZ YOK

Hırsızların evdeki tabakları dahi çaldığını öne süren Mürşide Layık; "Güne gelen komşular yanlarında ikramlar için tabak getirdi. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Ben ve eşim engelliyiz. Engelli maaşından başka gelirimiz yok. Resmen rezil kepaze olduk. Yaşadıklarımız karşısında televizyonlara gazetelere gidebilir başımıza gelenleri anlatabilirdik. Ama ben televizyonlara çıkmaktan utandım ama onlar bana yaptıklarından ötürü utanmadı. Gülermak'la uğraşamadık. Tüm bunlar yetmezmiş gibi aşağılandık, vazgeçtik. İnsanlardan iyilik görmeyi unuttuk." diye konuştu.