Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu’na sert tepki: HDP’ye bakanlık verecek misiniz?

İftar programı öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte Doğa Cadde AVM arkasındaki çadır kentti ziyaret etti. Burada bazı çadırlara giren Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler depremzedeler ile kısa süre görüştü.