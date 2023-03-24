Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Hatay’da önemli açıklamalar

1,5 ayda kalıcı konutların başladığı döneme girdik. Geçici barınma için 156 bin çadır dağıtıldı ve kuruldu. 36 bin konteynerin altyapısı, kurulumu, nakli sürmektedir. Bu sayı mevcut ihtiyacı karşılayacak seviyededir.

Dünyada 500 kilometrelik alana yayılan böylesine büyük bir felaketin yıkıcı etkilerinin bu kadar kısa sürede üstesinden gelen başka ülke bulamazsınız. Türkiye devletinin gücü, hükümetinin kararlılığıyla bunu başarmıştır. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettiğimiz yeni hedeflerine ulaşabilmesinin birinci şartı deprem yaralarını sarmaktır. Hatay yararlıyken kalan 8 vilayet sağlıklı olamaz."