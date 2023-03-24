Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Hatay’da önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın ardından bugün Hatay'ın İskenderun ilçesine geldi. Erdoğan, İskenderun Yeni Kaymakamlık Binası önünde düzenlenen Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
"1,5 AYDA KALICI KONUTLARIN BAŞLADIĞI DÖNEME GİRDİK"
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Başı rahmet, ortası marifet, sonu edebi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in ikinci günündeyiz. Ramazan ayının hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum.
Acımızın büyüklüğünü anlatmaya kelimeler yetersiz. Yaklaşık 309 bin aileye 10 bin liralık ödemeler yapılmış. 101 bin ailemize 15'er bin TL taşınma desteği verildi. Tek gayemiz Hatay ve diğer illeri ayağa kaldırmak.
1,5 ayda kalıcı konutların başladığı döneme girdik. Geçici barınma için 156 bin çadır dağıtıldı ve kuruldu. 36 bin konteynerin altyapısı, kurulumu, nakli sürmektedir. Bu sayı mevcut ihtiyacı karşılayacak seviyededir.
Dünyada 500 kilometrelik alana yayılan böylesine büyük bir felaketin yıkıcı etkilerinin bu kadar kısa sürede üstesinden gelen başka ülke bulamazsınız. Türkiye devletinin gücü, hükümetinin kararlılığıyla bunu başarmıştır. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettiğimiz yeni hedeflerine ulaşabilmesinin birinci şartı deprem yaralarını sarmaktır. Hatay yararlıyken kalan 8 vilayet sağlıklı olamaz."