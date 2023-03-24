Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Hatay'da depremzedelerle iftar: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 24.3.2023 19:39 Son Güncelleme: 24.3.2023 19:47

SON DAKİKA | Hatay'da depremzedelerle iftar: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde düzenlenen iftar programında konuştu.

SON DAKİKA | Hatay’da depremzedelerle iftar: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Siz yas tutarken kendi ihtiraslarının peşinden koşanları Allah'a havale ediyoruz. Siyasi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen tuzu kurulara milletimiz çok yakında ders verecek.

Depremlerde en çok yıkıma uğrayan 7 ili ve ilçelerini kardeş belediyeler ilan ettik. Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye dek belediyelerimiz faaliyetlerini sürdürecek, bizler de her fırsatta gelip acınızı paylaşacağız.

Elle tutulacak hiçbir eserleri olmadığı halde sağda solda laf yapanlara bu milletin gücünü ve kudretini göstereceğiz. Biz ne Hatay'ı sahipsiz bırakırız, ne de Hataylıları kaderlerine terk ederiz. Devletiyle, belediyesiyle, sivil toplumuyla hep beraber sizin yanınızdayız.

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SON DAKİKA | Hatay'da depremzedelerle iftar: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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