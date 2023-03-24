Yavuz Ağıralioğlu 'Nezaketsizler' diyerek ortaklarına yüklendi! "Kılıçdaroğlu bizimle helalleşmeli"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu geçtiğimiz günlerde 7'li Koalisyon'un "HDP" çıkmazını gözler önüne serdi ve Kemal Kılıçdaroğlu ile masadaki diğer partilere tepki gösterdi.

Kendilerine pusu kurulduğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Siz daha iktidara gelmeden kör ve sağır oldunuz. Sandıkta yüzde 80'lerin konuşulması gerekirken, şimdi iktidarı matematiğe çevirdiniz. Cumhurbaşkanlığı masasını, bölücülüğe pazarlık masasına çevirdiniz. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." dedi.

"PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEDİNİZ"

HDP ile yapılan pazarlığı doğru bulmayan Ağırlioğlu,"Ben HDP ile pazarlık edilmesini doğru bulmuyorum. en terörün gölgesinin düştüğü yerde olmam. Bir kere PKK'ya terör örgütü demediniz, APO'ya katil demediniz. Ama siz defalarca milletin meclisine gelip devlete katil dediniz." şeklinde konuştu.

Ağıralioğlu'nun bu sözleri koalisyonda bomba etkisi yaratırken, CHP ve HDP'li isimlerden yoğun tepki aldı.

"MASA ÖNÜMÜZDEN KALDIRILDI, MASAYI ALIP GİTTİLER"

Yaşanan bu gelişmeler sonrası katıldığı televizyon programında olayları değerlendiren Yavuz Ağıralioğlu çarpıcı ifadeler kullandı. Ağıralioğlu şunları söyledi: Biz süreç içerisinde gadre uğrayan partiyiz. Masada itiraz eden kalkan bizmişiz diye takdim edilen bir süreç yaşandı. Masanın kuruluşundan itibaren güçlendirmek için her şeyi yaptığı yerde bir milim oynamadık. İstişare, mutabakat, ortak akıl, usule ve esasa dair ne varsa hepsinin arkasında bir milim oynamadan duruyorduk. Masayı alıp gittiler. Sanki kuralı biz kalkmışız diye bir bedeli oldu bize. Masada 5 kişinin onayı alınmış oldu. Meral Akşener'e 'siz imzalamasınız da olur' diye riayetsizliğin bizim de ödediğimiz bedel var. Masa önümüzden kaldırıldı, masayı alıp gittiler.

"NEZAKETSİZLİKLE KARŞILAŞTIK"

İYİ Parti çok arzu ediyor ki 65-75 olsun. Süreci bütün takdim ettiğimiz esaslar çerçevesinde partinin siyasi menfaatini öncelemediğimiz için yaptıklarımızın nezaketsizlikle karşılaşması partiyi şoka soktu. Burada tekliflerimizin merkezinde daha çok mutabakatla kazanmak. Bu tekliflerimizin hassasiyetin merkezinde kaybetme korkumuzu anlamak ya da empati yapmak yerine kabalıkla mukabele edilmesi. Sonra masada yok sayılarak 'siz imzalamasınız da olur' cüretkarlığına kavuşması asla kabul edilir bir şey değil.

Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Cumhurbaşkanı adaylığı. Bu sürece nasıl bakıyorum? Nasıl yönetiyorsunuz? Muhalefetteki demomuz budur. Ben endişemi ifade ettim. Kurucusu olduğumuz masada bize böyle davranan yarın güçlü olduğunda bize ne yapar endişesi duyuyorum. Helalleşmek metaforuyla milleti sarıp sarmalarsanız İYİ Parti ile de helalleşeceksiniz. Benim itirazım partime yapılanlara, genel başkanımın maruz kaldığı muameleye.

"COŞKU KAYBIMIZ VAR"

Biz insanız, kalbimiz var, umutlarımız var. İYİ Parti şimdi sahada gücünün kırılmasına sebep olan coşku kaybı var, o da bu süreçteki nezaketsizliktir. Ben siyasette İYİ Parti'yi hep üçüncü yol gibi bildim.

Partim adına hatırlattığım şey ilkeli mücadeledir. Mücadele edeceksek seçime, ittifaka hile karıştırmayalım. İlke alanından çıkmayalım. 'Önce yenelim sonra bakalım' dediğiniz andan itibaren siyaseti itibarsız hale getiriyorsunuz.

"SIRRI SAKIK'IN AÇIKLAMALARI USULEN DOĞRU!"

Onun açıklaması usulen doğru bir mantıktır. Selahattin Demirtaş'ın mektubunda da aynı mantık vardır. Bizim oylarımızla gelip bir had bildirme tonuyla ifadeler vardır. Duydum onu.Tam olarak itirazım 'bize mahkumsunuz, bize mahkumiyetinizi siyasi avantaja çevireceğiz' demek. Aslında HDP'ye imkanı doğmuştu. Meselelerini Türkiye merkezinde konuşabilirdi. Türkiye'de devlet millet bareberliğin, birarada yaşamak irademizin ortasına PKK naraları atmayacaksınız, yaptığımız operasyonlara işgal demeyeceksiniz. Ordumuz herkesi koruyor. Masaya bir koordinat çizilecekse, kırmızı çizgilerimiz ihlal olunca hiç kimseyi tanımayız.