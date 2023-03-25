Akşener’in reklam afişinde dikkat çeken detay

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi reklam çalışmalarında önemli bir detay gözlerden kaçmadı. Ardahan'daki reklam bilboardlarında Akşener'in resiminin yanında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın fotoğraflarının yer alması ve "Birlikte Başaracağız" yazısı 'Ardahan'da Millet İttifakı'nda bir çatlak mı var?' sorusunun yanında çarpıcı yorumlara neden oldu.

Ardahanlılar, "Bunlar daha şimdiden bölünmüşler, bir partinin genel başkanı bir başka partinin belediye başkanlarıyla birlikte olduğunu ima ediyor ve o partinin genel başkanının Cumhurbaşkanı adayı olmasına rağmen bunu yapıyor. Allah göstermesin bunlar kazara iktidar olsa memleketin hali perişan olur. Allah ülkemizi bunlardan korusun." ifadelerini kulandılar.

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