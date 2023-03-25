Bakan Bozdağ depremzedelerle iftar yaptı

İftar programında konuşan Bakan Bozdağ, depremin ardından kısa sürede yapımına başlanan kalıcı konutlara dikkat çekerek, "Ülkemizin yaşadığı bu felaketin ortaya çıkardığı bu sorunları ortadan kaldırmak, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin birinci vazifesidir. İnşallah Cumhurbaşkanımızın da taahhüt ettiği gibi buradan bir kez de ben ifade ediyorum: Vatandaşlarımızın konutlarını bir yıl içerisinde kendilerine teslim edeceğiz. Diyarbakır'ımıza yaklaşık 27 bin bağımsız konut, köy evi ve hayvanlar için ayrıca ahır ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan yerler yapacağız. Bunların hepsinin planlaması yapıldı, inşallah yakında da temelleri atılacaktır. Diyarbakır'ımızda evi yıkılan ağır hasarlı olan ve orta hasarlı olan vatandaşlarımızın her bir evi, bu evlerden istifade etme imkânı bulacaktır. Daha güvenli evler, daha depreme dayanıklı evler, daha iyi yaşam imkânı sunan ev ve yaşam çevresini hem Diyarbakırlı kardeşlerimize hem de diğer illerde yaşayan vatandaşlarımızın emrine sunacağız" dedi.

"YENİ ŞEHİRLER KURUYORUZ"

Bakan Bozdağ, deprem bölgesinde yeni şehirlerin kurulacağını ifade ederek, "Buralarda sadece konutlar olmayacak. Aynı zamanda ticari alanlar İş yerleri olacak, vatandaşlarımız orada ticaretini yaptığı gibi orada mukim olanlar da her türlü ihtiyaçlarını oradan karşılayabilecekler. İkincisi sağlık tesislerimiz olacak. Sağlık ihtiyaçları oradan karşılanabilecek. Ayrıca ibadethaneler olacak, ibadet ihtiyaçlarını camilerde vatandaşlarımız giderebilecekler. Aynı şekilde yeşil alanlar, parklarımız olacak. Orada parklarda insanlar o temiz ortamda hem kendileri hem de yavruları istifade edecek. Eğitim tesisleri olacak ve oralarda çocuklarımız eğitim ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Biz Diyarbakır'da ve diğer illerde yeni şehirler kuruyoruz. Diyarbakır'da yeni bir şehir kuruluyor. Yaklaşık 100 bin kişinin barınacağı bir yeni bir kent oluşturuluyor. İnşallah, Diyarbakır'ımıza bu yeni yaşam alanı, yeni kurulacak kent, yeni yapılacak konutlar, iş yerleri, ticari alanlar, okullar, eğitim alanları, camiler, sağlık tesisleri, spor alanları, parklar, otoparklar olacak" diye konuştu.