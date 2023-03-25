Haberler Gündem Haberleri Bakan Kurum Mehmetçik çadırında depremzedelerle iftar yaptı
Giriş Tarihi: 26.3.2023 00:50 Son Güncelleme: 26.3.2023 01:07

Bakan Kurum Mehmetçik çadırında depremzedelerle iftar yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelerle Mehmetçik İftar Çadırı'nda orucunu açtı. Bakan Kurum "İftar sofrasının bereketini Nurdağı'ndaki afetzede kardeşlerimizle, ilk günden bu yana vatandaşımızın her ihtiyacına koşan Mehmetçiğimizle paylaştık. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin." açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum Mehmetçik çadırında depremzedelerle iftar yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelerle Mehmetçik İftar Çadırı'nda orucunu açtı.

Bakan Kurum, Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Sakçagözü Mahallesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulan Mehmetçik İftar Çadırı'na geldi.

Burada orucunu açan Kurum, bir süre sohbet ettiği depremzedelerin taleplerini dinledi.

Yemekte İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edildi.

İftarı hazırlayan Mehmetçiğe teşekkür eden Kurum'a, Gaziantep Valisi Davut Gül ile 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma eşlik etti.

"İFTAR SOFRASINI MEHMETÇİK VE DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZLE PAYLAŞTIK"

Bakan Kurum yaptığı açıklamada "İftar sofrasının bereketini Nurdağı'ndaki afetzede kardeşlerimizle, ilk günden bu yana vatandaşımızın her ihtiyacına koşan Mehmetçiğimizle paylaştık. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin."ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum Mehmetçik çadırında depremzedelerle iftar yaptı
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