Bakan Kurum Mehmetçik çadırında depremzedelerle iftar yaptı

İftarı hazırlayan Mehmetçiğe teşekkür eden Kurum'a, Gaziantep Valisi Davut Gül ile 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma eşlik etti.

"İFTAR SOFRASINI MEHMETÇİK VE DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZLE PAYLAŞTIK"

Bakan Kurum yaptığı açıklamada "İftar sofrasının bereketini Nurdağı'ndaki afetzede kardeşlerimizle, ilk günden bu yana vatandaşımızın her ihtiyacına koşan Mehmetçiğimizle paylaştık. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin."ifadelerini kullandı.