Başkan Erdoğan, vefatının 14. yıldönümünde Muhsin Yazıcıoğlu’nu bu sözlerle andı

Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 14'üncü ölüm yıldönümüne ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan'ın yayınladığı mesajda, "14'üncü şehadet yıl dönümünde, i'lâ-yi kelimetullah ve nizam-ı âlem davalarının yılmaz savunucusu, örnek mücadele ve erdem insanı, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yâd ediyorum" ifadeleri yer aldı.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 14 yıl geçti ama şüpheler geçmedi... İşte cevap bekleyen sorular