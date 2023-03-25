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Giriş Tarihi: 25.3.2023 16:23 Son Güncelleme: 25.3.2023 16:43

Başkan Erdoğan, vefatının 14. yıldönümünde Muhsin Yazıcıoğlu'nu bu sözlerle andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yâd ediyorum" dedi.

Başkan Erdoğan, vefatının 14. yıldönümünde Muhsin Yazıcıoğlu’nu bu sözlerle andı

Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 14'üncü ölüm yıldönümüne ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın yayınladığı mesajda, "14'üncü şehadet yıl dönümünde, i'lâ-yi kelimetullah ve nizam-ı âlem davalarının yılmaz savunucusu, örnek mücadele ve erdem insanı, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yâd ediyorum" ifadeleri yer aldı.

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Başkan Erdoğan, vefatının 14. yıldönümünde Muhsin Yazıcıoğlu'nu bu sözlerle andı
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