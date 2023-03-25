CHP konteyner vermek için ’parti üyeliği’ şartı sunmuştu! Depremzede Ramazan Kala AHaber’e konuştu: Bizim bayrağımız, devletimiz var!

Türkiye depremzede Ramazan Kala'ya CHP tarafından yapılan büyük vicdansızlığı konuşuyor. Ramazan Kala, kendisine konteyner verilmesi için CHP ya da HDP'ye üye olma şartı sunulduğunu Başkan Erdoğan'a bizzat söylemişti.
CHP'nin depremzedeye konteyner şartı: Ya CHP ya da HDP'ye üye ol | Video
'SİZ BU ADAMA NASIL KONTEYNER VERİRSİNİZ?'
Başkan Erdoğan'ın elini tutarak yaşadığı zulmü anlatan Ramazan Kala, "Ben çadıra geldim. Ali Öztunç da oradaydı. Dedim ki bize çadır ver. Tamam dedi. Yanındakilere iki çadır derhal götürün, kurun dedi. O kişi de öğrendim büyük biriymiş. Bekledim, bekledim çadırları kendi çevresine dağıtıyorlar. Vermediler. Dedim ki ne oldu? Bir dahaki sefere çadır kalmadı dedi. Sonrasında çektim gittim. İki gün sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç beni aradı. Dedi ki 'Ben sana istediğin kadar konteyner gönderiyorum. Şu an nerede oturuyorsan bana at gönderiyorum.' dedi. Sonrasında ben anlamadığım için oğluma konum atmasını söyledim. Çocuk gitmiş beklemiş demişler ki 'Siz bu adama nasıl konteyner verirsiniz? Bu adam bize ters bir adam.' şeklinde konuşmuştu.
Bir türlü çadır isteğine karşılık bulamadığını aktaran depremzede Kala, "Öğlen oldu, akşam oldu bekledim hala çadır yok. Telefon ettim ne oldu bizim konteyner işi dedim. Bana, 'Sana konteyner vermek için İl Başkanı bile karşı çıkıyor. Siyasiler karşı çıkıyor. Sana konteyner veremeyeceğiz. Gelip ya CHP'ye üye olacaksın ya da HDP'ye üye olacaksın' dediler. Ben canımı veririm, ne vatanımı ne bayrağımı satarım. Sizin gibi vatansızlara ne de üye olurum. O konteynerları da istemiyorum. Siz verecektiniz 2 çadır devletim gönderdi 10 çadır gönderdi. TIR ile gıda, odun, kömür gönderdi. Sizin hiçbir şeyinize ihtiyacım yok. Kapatın bir daha da beni aramayın dedim." diyerek yaşadığı zor durumu açıklamıştı
"SEN AYNI SİYASİ GÖRÜŞE GEÇ BİZ SANA KONTEYNER VERELİM"
AHaber, Ramazan Kala'yı buldu. Ramazan Kala, "Ben 65 yaşında bir adamım. Oyun oynayacak başka bir adam bulamadınız mı dedim? Bana konteyneri vermediler. Bana diyorlar ki; Senin siyasi görüşün ayrı, sen aynı siyasi görüşe geç biz sana konteyner de her şeyi de verelim." dedi.
CHP konteyner vermek için 'parti üyeliği' şartı sunmuştu! Depremzede Ramazan Kala AHaber'e konuştu | Video
"DEVLETİMİZ, BAYRAĞIMIZ, VATANIMIZ VAR"
Kala, "Devletim bana 4 tane konteyner gönderdi. 10 tane de çadır gönderdi. Tırla odun gönderdi. Tırla erzak gönderdi. Bizim sizin hiçbir şeyinize ihtiyacımız yok. Devletimiz, bayrağımız, vatanımız var" ifadelerine yer verdi.