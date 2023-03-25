HDP’lilerin bölücü vaatlerini neden görmezden geliyorlar? Kandil 6’lı koalisyonu esir aldı...

Koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşerek destek istedi. Kılıçdaroğlu, HDP'nin skandal taleplerini koalisyon olarak kabul ettiklerini iletti. Bunun üzerine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmama kararı aldığını duyurdu

HDP'Lİ SIRRI SAKIK: 100 YILLIK CUMHURİYETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

Muhalefetin adayı olduktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretini ve HDP'nin aday çıkarmamasını değerlendiren Sırrı Sakık, 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceklerini, önümüzdeki dönem bir özgürlük dönemi olacağını söyledi.

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"HEDEFİMİZ DAHA BÜYÜK"

HDP'li Sırrı Sakık, Artı televizyonuna yaptığı açıklamada, HDP'nin bakanlık vekillik gibi küçük hesaplar yapmadığını, hedeflerinin çok daha büyük olduğunu söyledi. Sakık, "Biz bu sistemi değiştireceğiz, bizim küçük hesaplarımız yok. Biz masada oturup vekillik, cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık değil, biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz. Demokratik bir Cumhuriyet'i inşa edeceğiz. Önümüzdeki dönem özgürlük yılı olacak. Kimlerle inşa edebileceksek onlarla konuşacağız. Kürtler bizimle mücadele değil, müzakere yapın diyor." dedi.

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 7'li koalisyona seçim desteği: "Güçlenecekler inanıyoruz, her türlü desteği vereceğiz" | Video

PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN SAKLANDIĞI SIĞINAKTAN MUHALEFETE DESTEK MESAJI

Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı mesajla bir kez daha 7'li koalisyona destek oldu. Saklandığı sığınakta kamera karşısına geçen elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın önünün açık olduğunu söyleyerek "Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler." dedi. AK Parti-MHP koalisyonunu hedef alan PKK'lı Kalkan, "Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İKTİDARI HEDEF ALDI: HER TÜRLÜ YIKMA EĞİLİMİNE DESTEK VERECEĞİZ

AK Parti iktidarını yıkmak için her türlü mücadeleyi vereceklerini söyleyen PKK elebaşı şunları söyledi:

AK Parti, MHP faşizmini yıkmak için mücadele edeceğiz. Böyle bir faşizmi yıkma eğilimleri, tutumları, siyasetleri destekleyeceğiz yani. Buna göre desteğimiz bu yönlüdür. Tabii. Güç katacak her türlü siyasi tutuma, söze pratiğe destek vereceğiz. Örgütlenerek destek vereceğiz. Tutumumuz böyledir yani. Seçimde biz bu temeldeyiz. Bu temelde siyaset yapanlara desteğimiz vardır.

Böyle bir mücadelenin sonuçlarını işte bir seçim süreci var. Seçim vesilesiyle siyasete de dönüştürmeye çalışacağız. Siyasi sonuçlarının alınması için de çaba harcayacak yani.