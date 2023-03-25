Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ’Muharrem İnce’ planı! ’Oyları bölmesin’ diye bu koltuğu teklif edecek...

"GEL MİLLİ EĞİTİM BAKANI OL MUHARREM"

Muharrem İnce'den görüşme talebi isteyeceğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İnce'ye, 'Oyları bölme, adaylıktan çekil' demesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu, İnce'nin direncini kırmak için de planı hazırladı. Öğretmen olan Muharrem İnce'ye Milli Eğitim Bakanlığı koltuğu teklif edilecek. İnce, çocukken en büyük hayalinin Milli Eğitim Bakanı olmak olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi zayıf karnından vurmayı planladığı Ankara kulislerinde dillendiriliyor.

İnce'nin bu teklif sonrası nasıl bir karar vereceği merak konusu... İnce, Kılıçdaroğlu ile adaylık pazarlığı yapmayacağını açıklamıştı.