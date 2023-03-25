Son dakika! Ömer Çelik: Danimarka’daki Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağına saldırıyı lanetliyoruz

Son dakika... Danimarka'da İslam'a karşı çıktıklarını belirten Vatanseverler Faaliyete Başlıyor adlı provokatör grup, Türk büyükelçiliği önünde Kuran'ı Kerim ve Türkiye bayrağı yaktı. Yerel medyaya yansıyan fotoğraflarda, Danimarka polisinin skandalı izlediği görüldü.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları söyledi: Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk Bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz. Değerlerimize yapılan tüm saldırılarla en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

Danimarka makamlarının Türkiye'ye ve Müslümanlara karşı işlenen bu apaçık nefret suçuna ifade özgürlüğü adı altında izin vermesini şiddetle kınıyoruz. Nefret eylemlerine izin verenler, kendi demokrasilerini de zehirliyorlar.

"NEFRET SÖYLEMİNE İZİN VERİLMEMELİDİR"

Avrupa'nın sağduyulu siyasetçileri başta olmak üzere herkes yaygınlaşan bu nefret salgınına karşı harekete geçmeli; tedbir almalı ve gerekeni yapmalıdır. Nefret siyasetinin ve eylemlerinin demokratik değerleri tehdit etmesine izin verilmemelidir.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA!

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Danimarka'da dün (24 Mart) akşamüstü kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz.

Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında gerçekleştirilen bu eylem, İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da her geçen gün daha da endişe verici seviyelere ulaştığını ve geçmişten ders alınmadığını bir kez daha açıkça göstermiştir.

Bu eylemi en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Danimarka makamlarına bildirilmiştir.

Danimarka makamlarını, bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya, toplumsal huzuru, barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu tür provokasyonların önlenmesi amacıyla somut tedbirler almaya çağırıyoruz.