Yavuz Ağıralioğlu’ndan istifa gibi mesajlar: ‘Bu vebale ortak olmayacağım’

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve HDP ile yapılan temaslara daha önce sert tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından zehir zemberek bir paylaşımda bulunan Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:"Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle partimize 28'inci dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım. İrademi beyan ettim. İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır.Parti teşkilâtlarımızın hissiyatı ise bilinsin, duyulsun istiyorum. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Şahsiyetimi ve iddialarımı, sahici olmayan bir sahte sürece kurban etmeyeceğim. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım."