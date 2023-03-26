CHP’den bir skandal açıklama daha! Özerklik Türkiye’yi bölmez

HDP-PKK'yı özerlik vaadiyle cumhurbaşkanlığı adaylığına destek için ikna eden Kemal Kılıçdaroğlu, 12 yıldır yolunu döşediği bölücülüğü CHP'li vekillerin açıklamaları aracılığıyla da kamuoyu algısında normalleştirmeye çalışıyor. CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Halk TV'de katıldığı bir canlı yayın programında, "İktidara geldiğimizde hemen göreceksiniz ki genel başkanımız bunu açıkladı. Yerel özerlik şartındaki çekinceleri kaldıracağız. Bu emin olun Türkiye'yi bölecek bir şey değildir" ifadelerini kullandı.