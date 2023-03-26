Devlet-millet el ele felaketin üstesinden geleceğiz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan ayının ilk iftarını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çadır kentte kalan depremzedelerle yaptı. Şentop, çadırları dolaşarak depremzedelerle bire bir ilgilendi, sohbet etti. Şentop bölgedeki izlenimlerini SABAH'a anlattı:Depremden birkaç gün sonra gelip aynı güzergâhları görmüştüm. İskenderun, Kırıkhan ve Defne'yi ziyaret etmiştim. Bir ay sonra tekrar gelmiş oluyorum. Önemli mesafeler alınmış. Felaket çok büyük ama kendi içinde bir düzene kavuşmuş. Konteyner kentlerle ilgili altyapı çalışmaları tamamlanıyor. Millet ve devlet el ele felaketin üstesinden geleceğiz. Öncelikle çadırlar vasıtasıyla geçici olarak bir barınma imkânı sağlandı. Şimdi biraz daha uzun vadeli olan konteynerler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi bir yıl içerisinde kalıcı konutları yaparak vatandaşlarımızı o konutlara yerleştirecek bir çalışma içerisindeyiz. Kahramanmaraş'ta temel atma töreni yapıldı. Bunlar bir yıl gibi bir zaman içerisinde tamamlanacak. Daha önce de yapıldı, bu sefer de verilen sözler yerine getirilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.