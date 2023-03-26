Fatih Erbakan: Ülkemizin CHP zihniyetine teslim olmasına vesile olmak istemedik

Erbakan'ın konuşmasından satır başları şu şekide;

Biz Yeniden Refah Partisi olarak ilk kurulduğumuz günden beri söylediğimiz söz vardı. Bu da biz mevcut iktidar gitsindi ne olursa olsun diyen bir parti değiliz.

Bir iktidar düşürülsün ondan uzaklaşılsın diye siyaset yapmıyoruz. Projelerimiz var planlarımız var bunlar yapılsın diye uğraşıyoruz.

Bunları başka partiler yapmasın biz yapalım gibi bir inadımız da hiç olmadı.

Prensiplerimiz dediğimiz mutabakata vardığımız maddeler bizim yıllardın ana söylemlerimiz.

Cumhur İttifakının iktidarı kazanması halinde bu mutabakatın olması için çaba göstereceğiz sözünü aldıktan sonra böyle bir inat peşinde olmamız mümkün olmaz.

Bu seçimle beraber inşallah meclise girip bunların takipçisi olacağımızı umut ediyoruz. Cumhurbaşkanı ile prensipler konusunda uzlaştık. Böyle bir adım attık.