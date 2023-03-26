Karamollaoğlu’ndan CHP’yi kızdıracak LGBT çıkışı: Nereden çıkardın bu saçmalığı

"AİLE, BİR ERKEK BİR KADIN VE ÇOCUKLARDAN MEYDANA GELİR"

Ailenin toplumun temeli ve çekirdeği olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "Aile, bir erkek bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Bunu da unutmamalıyız." dedi.