Karamollaoğlu’ndan CHP’yi kızdıracak LGBT çıkışı: Nereden çıkardın bu saçmalığı

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İstanbul İl Divanı Toplantısı'nda konuşan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, son günlerde artan ve başta CHP'nin destek verdiği LGBT sapkınlığı hakkında konuştu.
"AİLE, BİR ERKEK BİR KADIN VE ÇOCUKLARDAN MEYDANA GELİR"
Ailenin toplumun temeli ve çekirdeği olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "Aile, bir erkek bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Bunu da unutmamalıyız." dedi.
"BİZ DE BİR AİLEYİZ DİYORLAR HADİ ORADAN"
Aile mefhumunun dejenere edilmesine rıza gösteremeyeceklerini dile getiren Karamollaoğlu, İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş, 'Biz de bir aileyiz.' Hadi oradan. Nereden çıkardın böyle saçmalığı" ifadelerini kullandı.
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KILIÇDAROĞLU "AİLE YAPISINI BOZMAZ" DEMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında "LGBT, Türk aile yapısını bozmaz, neden bozsun" şeklinde konuşmuştu.